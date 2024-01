O primeiro lote com 10 mil pulseiras de identificação para as crianças que estiverem nas praias gaúchas foi entregue para o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) na sexta-feira (5). O ato ocorreu em Tramandaí e faz parte da ação da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH) na Operação Verão 2023-2024, intitulada Criança Segura. Depois disso, os itens começaram a ser enviados para os guarda-vidas, que irão abastecer as guaritas com as pulseiras e repassar aos interessados.