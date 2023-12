A Interpraias, ou RS-786, apresenta problemas comuns durante todo o trecho: asfalto irregular e sinalização deficiente serão dificuldades notadas pelo usuário da via neste verão. A rodovia tem 57,6 quilômetros de extensão e atravessa praias e centros urbanos de Palmares do Sul, Balneário Pinhal, Cidreira, Tramandaí e Imbé, no Litoral Norte.