Metade da rede hoteleira do litoral norte do Rio Grande do Sul possui reservas para o período entre esta quinta-feira (2) e o domingo (5), durante o feriadão de Finados. O setor conta ainda com a possibilidade de crescimento deste percentual, com reservas de última hora, , segundo a presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Litoral Norte, Ivone Ferraz.