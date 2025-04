Vira-lata caramelo vira mascote do Cristo Protetor e faz sucesso entre visitantes no Vale do Taquari

Cão ganhou perfil nas redes sociais com mais de sete mil seguidores. Vanessa Goldoni / Arquivo Pessoal

Além de se unir para construir a maior estátua de Cristo no Brasil, a comunidade de Encantado, no Vale do Taquari, também se mobilizou para adotar um cachorro que foi abandonado nas proximidades do complexo do Cristo Protetor em 2023.

O cachorro apareceu enquanto a estrutura ainda estava em obras e conquistou o amor daqueles que moram no município, assim como dos turistas que visitam a atração.

O animal foi acolhido pelos seguranças do local e trabalhadores da construção. Desde então, foi adotado pela Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), que administra o espaço, ganhou o nome de Caramelo, uma cama na guarita dos vigilantes e adquiriu o status de celebridade entre os frequentadores do local.

O engenheiro civil Rafael Mascolo foi quem encontrou o cão enquanto trabalhava na obra. O animal não apresentava sinais de violência, mas precisava de comida, água e vacinas. Tudo foi rapidamente providenciado por Loivo Castoldi Dezordi, que na época trabalhava como segurança no local.

— A gente procurou dar comida, tratar ele bem, colocando ele junto conosco, porque como a gente trabalhava à noite era uma companhia também. Ele foi ficando, comprei ração, roupa, as vacinas e levei ele no veterinário — explica o ex-vigilante.

Durante o inverno, além da cama e dos cobertores, o Caramelo também dorme com uma estufa, junto aos seguranças, na guarita.

— Eu tinha ele como um filho de quatro patas, hoje ele é uma celebridade —conta Loivo.

Conforme o tempo foi passando, todos abraçaram Caramelo, que se tornou um mascote do Cristo Protetor, inaugurado no início deste mês.

— Cada um ajuda com um pouquinho. Ele dorme na guarita com os guardas, que cuidam dele durante a noite. A ração e a água a equipe de acolhimento ao visitante leva conforme vai acabando — explica Vanessa Goldoni, gestora do complexo do Cristo Protetor. Foi ela, inclusive, quem deu o nome de Caramelo para o vira-lata.

O cãozinho se integrou à rotina do local. Ganhou uniforme como os outros funcionários e identificação. Na roupinha azul, o nome 'Caramelo' estampado mostra que ele faz parte da comunidade que construiu o espaço, já que estava lá durante as obras e também no dia da inauguração.

Ele recebe os turistas e passa o dia solto pelo parque. Quando se cansa de caminhar, opta por passear de carrinho elétrico, usado para transportar os visitantes. Ali também faz companhia para os turistas.

O cãozinho também ganhou um perfil nas redes sociais. Hoje, são sete mil seguidores que acompanham a rotina do vira-lata, compartilhada diariamente.

