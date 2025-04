Símbolo da esperança por tempos mais alvissareiros, o Complexo Cristo Protetor será inaugurado neste domingo (6), às 10h, em Encantado, no Vale do Taquari. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo YouTube a partir das 9h (veja, ao final a matéria, a programação de inauguração completa, que começa no sábado).

Localizada a 436 metros acima do nível do mar, no Morro das Antenas, a estátua pode ser vista de longe, circundada pelo verde das copas das árvores.

Com 43m50cm de altura total (37m50cm da estátua e 6m do pedestal), o monumento gaúcho é 5m50cm mais alto que o Cristo Redentor (30m de estátua e 8m de pedestal, somando 38m), no Rio, considerado uma das sete maravilhas do mundo moderno.

O prefeito de Encantado, Jonas Calvi, afirma que o município precisará se adaptar a uma mudança de cultura, porque o turismo religioso deverá se acentuar e transformar a cidade.

Símbolo da retomada

Trata-se de um monumento de devoção, mas significa ainda a retomada e a volta por cima depois de tantas dificuldades para os moradores do Vale.

A construção do Cristo ocorreu em paralelo à pandemia de covid-19 — inclusive a doença forçou a paralisação dos trabalhos por cerca de seis meses em março de 2020. Posteriormente, houve ainda as recentes três grandes enchentes: a região foi duramente castigada pela fúria das águas em setembro e novembro de 2023 e em maio do ano passado.

— Passado esse período todo e olhando para trás agora, perdemos muito: pessoas, familiares, empresas, casas, bens materiais. O município estava devastado, mas não tínhamos outra opção: era preciso trabalhar e reverter isso. O Cristo despertou ainda mais este sentimento na comunidade — afirma o prefeito.

"O Cristo mudou tudo"

Com 110 anos de existência e localizada a 145 quilômetros de distância de Porto Alegre, Encantado já conta agora com restaurantes abertos aos finais de semana, o que não era comum antes do Cristo. A hotelaria começa a se desenvolver e o mesmo acontece no setor da gastronomia, com estabelecimentos abrindo as portas.

— O Cristo mudou tudo. Não tem uma área no município que não tenha uma mudança referente ao Cristo — acrescenta Jonas Calvi.

A solenidade de inauguração neste domingo contará com a presença de autoridades políticas e religiosas, inclusive do arcebispo metropolitano de Porto Alegre, o cardeal Dom Jaime Spengler. Após os discursos e espetáculos programados, haverá o corte da fita inaugural e a abertura do complexo para visitação pública.

Praça de alimentação, loja de lembranças, capela, ambulatórios, velário, setor administrativo e outros espaços estão prontos para receber os visitantes. O elevador até o coração do monumento ainda não está liberado para uso em função de infiltrações. E está em obras o Jardim do Acolhimento, espaço de contemplação em meio à natureza.

Quem é o escultor do Cristo Protetor

A ideia da construção do Cristo Protetor surgiu em 2015, quando o padre João Granzotto, sacerdote da Congregação dos Missionários Scalabrinianos, falecido em 2020, compartilhou-a com Adroaldo Conzatti, ex-prefeito de Encantado, falecido em 2021.

Em março de 2019, foi criada a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), com o objetivo de arrecadar recursos para as obras. A área inicial para a construção foi doada pelas famílias Talini, Camargo e Radaelli.

Natural de Fortaleza, o escultor Markus Moura trabalhou durante dois anos na criação da estátua do Cristo Protetor de Encantado. A obra seria feita por seu pai, Genésio Moura, conhecido como Ceará, autor de vários monumentos pelo país. Mas Genésio sofreu um infarto durante o processo, e o filho assumiu a tarefa, sob a supervisão do técnico Artur Lopes de Souza, de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo.

Próximo do momento da inauguração, o artista confessa estar ansioso:

— Já é um sucesso mundial. Muitos países ouviram falar dessa estátua. É muito gratificante saber que sou o escultor-chefe dessa obra grandiosa — reflete.

Markus esculpiu os braços e a cabeça no solo, de forma artesanal, utilizando ferramentas como colheres para executar os detalhes faciais de Cristo. Em 6 de abril de 2021, ocasião do içamento dos braços e da cabeça da estátua, a operação estendeu-se por cerca de 10 horas. Apenas os braços pesavam 43 toneladas.

O artista considera esta a obra mais importante de sua carreira:

— É um marco da minha vida como escultor.

Fragmento da mão foi abençoado pelo Papa

Durante a etapa de acabamento do braço direito da peça, o então vice-presidente (e atual presidente) da Associação Amigos de Cristo de Encantado, Robison Gonzatti, sugeriu a remoção de um pequeno fragmento da mão direita da estátua. A parte de cinco quilos foi registrada em cartório em setembro de 2021.

Posteriormente, em agosto de 2023, foi levada por uma comissão até o Vaticano para ser abençoada pelo papa Francisco. Hoje, esse fragmento está exposto na Capela São João Batista Scalabrini, junto ao relicário com fragmentos ósseos de Scalabrini, dentro do complexo de 14,3 mil metros quadrados do Cristo Protetor, em Encantado.

O coração da estátua, onde há um mirante, está situado a 33 metros de altura e remete à idade com que Jesus foi crucificado, segundo a tradição. Um elevador, que ainda não está em operação, conduzirá os visitantes até o local no futuro.

Desde maio de 2021, mais de 320 mil pessoas de cerca de 60 países já visitaram o Cristo Protetor de Encantado, esculpido em aço e concreto armado. A obra, financiada por uma cooperativa de crédito, custou em torno de R$ 25 milhões.

Recursos de acessibilidade

O complexo tem rampas de acessibilidade, piso podotátil e placas com informações em Braille em três idiomas: português, espanhol e inglês. Para o público com dificuldades de locomoção, haverá carrinhos elétricos.

Gonzatti, da Associação Amigos de Cristo de Encantado, observa:

— Quando levantamos os braços e a cabeça do Cristo, era um momento de muita incerteza (época da pandemia). E o Cristo trouxe esperança. Agora ela está sendo renovada. A vida continua e tem que ter essa resiliência.

Como visitar o Cristo Protetor

Localização : Rua Cristo Protetor, 2.045, Linha Garibaldi (Morro das Antenas), em Encantado, no Vale do Taquari (RS)

: Rua Cristo Protetor, 2.045, Linha Garibaldi (Morro das Antenas), em Encantado, no Vale do Taquari (RS) Visitação : de terças a domingos, inclusive feriados

: de terças a domingos, inclusive feriados Horário : das 9h às 17h (sem fechar ao meio-dia)

: das 9h às 17h (sem fechar ao meio-dia) Acesso rodoviário : Estrada São José, Estrada Lagoa da Garibaldi e Rua Cristo Protetor (há placas de sinalização na região). O acesso já está pavimentado

: Estrada São José, Estrada Lagoa da Garibaldi e Rua Cristo Protetor (há placas de sinalização na região). O acesso já está pavimentado Preços: até 12 anos, gratuito. Entre 13 e 59 anos, R$ 30. Acima de 60 anos e moradores de Encantado, R$ 15 (residentes devem apresentar comprovante, como o cartão do SUS)

até 12 anos, gratuito. Entre 13 e 59 anos, R$ 30. Acima de 60 anos e moradores de Encantado, R$ 15 (residentes devem apresentar comprovante, como o cartão do SUS) Animais de estimação : entrada autorizada, desde que conduzidos por guia

: entrada autorizada, desde que conduzidos por guia Estrutura : há estacionamento gratuito para 400 veículos, cerca de 90 sanitários, praça de alimentação e acessibilidade

: há estacionamento gratuito para 400 veículos, cerca de 90 sanitários, praça de alimentação e acessibilidade Página oficial na internet: cristoencantado.com.br

Como é o Complexo Cristo Protetor

Capela de vidro

Templo de reflexão e oração em homenagem a São João Batista Scalabrini, bispo italiano, canonizado em 2022 e conhecido como o Pai dos Migrantes. O religioso, que esteve em Encantado em 1904, era dedicado à causa dos migrantes e refugiados.

Fonte dos Apóstolos

Simboliza o local de evangelização de Cristo com os apóstolos. Possui 12 jatos d’água simbolizando os discípulos e um jato central representando o próprio Jesus.

Caminho dos Salmos

Caminhos de bênção de Deus, em que, por meio de citações bíblicas, vive-se uma jornada espiritual baseada na fé e na oração. São 11 salmos.

Fonte das Oito Bem-Aventuranças

Simboliza os ensinamentos de Cristo na busca da felicidade. Fica localizada no pedestal da estátua, com oito quedas d'água.

Monte das Oliveiras

Simboliza o espaço de reflexão onde Jesus se recolhia para meditar e orar. Fica situado no entorno do monumento.

Oliveira Centenária

Homenagem à força e união da comunidade encantadense, que, por meio do trabalho voluntário, foi fundamental na construção do monumento. Também representa o desejo de longevidade do projeto.

Placa dos Doadores

Homenagem às mãos e aos corações que acreditaram desde o início, tendo fé, devoção e gratidão, unindo-se em doações para erguer a obra.

Mirante da cidade

Criado no alto da montanha, aos pés do Cristo Protetor, onde o céu e a terra se encontram. Trata-se de um local de contemplação de Encantado e do Vale do Taquari.

Velário

Espaço de fé e oração onde cada vela acesa simboliza a luz divina e a perseverança espiritual.

Cristo Protetor já estimula o turismo religioso em Encantado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Números do monumento

Altura total (incluindo o pedestal) : 43m50cm

: 43m50cm Altura da estátua : 37m50cm

: 37m50cm Altura do pedestal: 6m

6m Envergadura dos braços : 39m

: 39m Altura em relação à Igreja Matriz São Pedro : 359m

: 359m Altitude em relação ao nível do mar : 436m

: 436m Peso total : 1.712 toneladas, feito em aço e concreto armado

: 1.712 toneladas, feito em aço e concreto armado Tempo total de construção da estátua : dois anos, finalizada em 2022

: dois anos, finalizada em 2022 Escultor: Markus Moisés Rocha Moura

Estátua pode ser vista de diferentes pontos da cidade. Divulgação / Associação Amigos de Cristo

Programação de inauguração

Neste sábado (5): cerimônia de homenagem aos doadores

7h - Início da recepção aos meios de comunicação

8h30min - Recepção aos convidados

10h - Missa de Bênção aos Doadores (participam os bispos Dom Paulo De Conto, Dom Itacir Brassiani, Dom Aloísio Dilli, mais o padre Genoir Pieta)

Apresentação do Coral Vida e Canto de Encantado

11h - Descerramento da placa em homenagem aos doadores

Participação do artista Alexandre Brunetto, autor da música Cristo Protetor

11h30min - Chegada da Chama Crioula, símbolo da tradição gaúcha

11h45min - Transmissão ao vivo do Jornal do Almoço (RBS TV)

Coral Municipal e Orquestra Municipal de Encantado

Presença do comunicador Pedro Ernesto Denardin

13h - Início da visitação pública

17h - Encerramento da visitação

Neste domingo (6): inauguração oficial