Desafio do Paleta: o maior reality de churrasco do Mundo

No episódio de estreia do Desafio do Paleta, o maior reality show de churrasco do mundo, quatro talentosos competidores entram na arena para mostrar suas habilidades. Jean Amaral, João Vitor de Mello, Márcio Elman e Vadson Schafer terão apenas uma hora para preparar uma deliciosa paleta de cordeiro com acompanhamentos. A pressão está alta, pois seus pratos serão avaliados por um trio de jurados renomados: o apresentador e CEO do Paleta Atlântida, Luciano Leon, e os mestres churrasqueiros Márcio Bolinha e Clarice Chwartzmann.