Acontece neste sábado (25), das 12h às 17h, a oitava edição do maior churrasco de beira de praia do mundo : o Paleta Atlântida . O evento, realizado na Praia de Atlântida, na cidade de Xangri-lá , reúne assadores amadores e profissionais junto ao público em uma programação gastronômica.

São esperados mais de 5 mil assadores e uma estrutura distribuída em cerca de quatro quilômetros de extensão . Os churrasqueiros profissionais e amadores preparam carnes para seus amigos, enquanto os chamados "assadores celebridades" assam e servem diversos cortes especiais para o público. Neste ano, o evento contará com a participação de nomes como Anderson Caruso, Neto Leal, Marcelo Bolinha, Chef Lara, Rodrigo Fagundes, Luciano Luxo do Gaúcho e Vivian Gonçalves Dias , entre outros talentos.

O público poderá acompanhar a escolha pela "Melhor Paleta" , tradicional competição do evento, nas categorias "Raiz" e "Gourmet". Além disso, haverá uma extensa programação cultural, com variedade de estilos musicais, com shows de Claus e Vanessa, Banda Jogo Sujo, Vittor Lima e Pagode A5 .

Como participar

Tíquetes individuais possibilitam participar do churrasco de amigos e oferecem acesso a todas as áreas de open food dos assadores profissionais, das 12h às 17h. Também dão direito a quatro latões de cerveja. As vendas acontecem no site BaladaApp, com valores a partir de R$ 270. Na hora, haverá ingressos a R$ 280.