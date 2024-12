Cem cartinhas ainda esperam por adoção em Porto Alegre; saiba como aproveitar a última chance 

O prazo para a adoção das últimas cartinhas da campanha do Papai Noel dos Correios terminou oficialmente nesta sexta-feira (13). A data havia sido prorrogada em uma semana, porque até o dia 6 de dezembro mais da metade dos pedidos não haviam sido adotados. De acordo com o último levantamento dos Correios, a campanha ainda registra 150 cartas sem adoção. Dessas, 100 são de Porto Alegre e ainda podem ser apadrinhadas. Apesar de ter sido encerrada, a campanha permite que as agências com expediente aos sábados ainda recebam adotantes e presentes.