Prazo para adotar uma cartinha acaba nesta sexta-feira; veja como participar

O prazo para a adoção das últimas 200 cartinhas da campanha do Papai Noel dos Correios termina nesta sexta-feira (13).

A data foi prorrogada em uma semana , pois mais da metade dos pedidos não haviam sido adotados. Além das últimas cartinhas, 1.200 presentes que ainda não foram entregues devem ser levados aos Correios também até esta sexta, ou no sábado nas agências que estarão abertas.

No Rio Grande do Sul, já foram doados 13.600 presentes para crianças em situação de vulnerabilidade social, de um total de 15 mil cartinhas enviadas na campanha deste ano.

Os Correios orientam que o presente deve estar em uma embalagem reforçada, com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que se possa identificar o destinatário corretamente. Também precisa ser entregue na agência onde estava a carta com o pedido.