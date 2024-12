Campanha Papai Noel dos Correios é prorrogada em uma semana

O presente deve estar em uma embalagem reforçada, com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário corretamente.

Onde adotar cartinhas da campanha

No Interior

Em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo a adoção das cartinhas pode ser feita pelo blognoel.correios.com.br ou de forma presencial, nas agências centrais de cada município.

Nas demais cidades que realizam a campanha, a adoção é feita exclusivamente de forma presencial na agência. Neste ano, 41 municípios participam do projeto no Rio Grande do Sul. A lista também pode ser acessada no site da campanha.