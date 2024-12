Ações sociais buscam apoio para transformar o Natal de famílias carentes; veja como ajudar

A fundadora do Anjas de Batom, Vanessa Silveira, e a voluntária Carina Silva organizam doações para o Natal de 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Além de período de renovação e esperança, o Natal também é tempo de solidariedade. É isso o que pensam voluntários de diferentes entidades e membros da sociedade civil, que buscam promover iniciativas para oferecer um momento mais digno a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A campanha Anjas de Mamãe Noel, por exemplo, vinculada ao projeto Anjas de Batom, está em sua quinta edição com ações de apadrinhamento de cartinhas, com pedidos de presentes de crianças, e com a arrecadação de cestas básicas para distribuição. Neste ano, os esforços estão concentrados em atender famílias que perderam seus bens na enchente de maio.

— Desde a pandemia, fortalecemos vínculos com diferentes famílias, que são as que nos enviam as cartas anualmente. Com a enchente, recebemos um número muito maior de pedidos — pontua Vanessa Silveira, coordenadora do projeto Anjas de Batom.

Outras instituições, como o Instituto Misturaí, localizado na Vila Planetário, em Porto Alegre, tem o Natal como período para mobilizar a comunidade e juntar fundos para que a organização consiga dar continuidade aos trabalhos de assistência ao longo do ano seguinte. Para isso, a entidade está com o foco na campanha Neste Natal, transforme vidas.

— A ação é importante porque com ela conseguimos ter a segurança de garantir no mínimo o aluguel, para que tenhamos espaço e para que consigamos dar continuidade nesse projeto de transformação — destaca Adriana Linhares, vice-diretora geral da Misturaí.

Confira a seguir cinco iniciativas que estão aceitando doações e veja como contribuir. As arrecadações variam entre cestas básicas, brinquedos, itens de higiene e verba.

Confira as campanhas de Natal ativas e veja como contribuir

Anjas de Mamãe Noel - Anjas de Batom

Anjas de Mamãe Noel é uma ação do projeto Anjas de Batom. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A campanha Anjas de Mamãe Noel disponibiliza cartinhas escritas por crianças com pedidos de presentes. Quem deseja colaborar, pode escolher uma das cartas divulgadas no Facebook do Anjas de Batom e entregar a doação em um dos pontos de coleta de Porto Alegre até o dia 17 de dezembro. Os locais serão informados pelas organizadoras da arrecadação após a manifestação do interesse.

A ação também está recolhendo cestas básicas por meio de uma parceria com a Nutrirancho. O contribuinte pode comprar o item por R$ 99 diretamente com a empresa, informando o desejo de doar à iniciativa. Ou pode enviar um Pix de qualquer valor ao Anjas de Batom. O prazo vai até 21 de dezembro.

Chave Pix: anjasdebatom@gmail.com

O Anjas de Batom é uma organização voltada para a promoção de festas em casas lares, abrigos e asilos. A entidade também ajuda com as necessidades dessas instituições.

Instagram: @anjas_de_batom

Neste Natal, transforme vidas - Instituto Misturaí

Em 2024, Misturaí ofereceu cursos de qualificação em Gastronomia e distribuiu quentinhas a diferentes comunidades de Porto Alegre. Misturaí / Arquivo

O Instituto Misturaí está com a campanha Neste Natal, transforme vidas. O objetivo é arrecadar R$ 50 mil para dar continuidade às ações promovidas pela organização. O montante será destinado ao pagamento do aluguel da sede, localizada na Vila Planetário, ao pagamento dos prestadores de serviço e à manutenção de projetos, como Gurizadaí (reforço escolar de crianças e adolescentes da comunidade), Amparaí (frente de trabalho contra a fome) e Regeneraí (ações ambientais).

Segundo a Misturaí, são 500 pessoas diretamente atendidas pela organização e cerca de 10 mil de forma indireta.

Os valores podem ser doados por meio da plataforma Apoia.se , com sistema de recompensas, ou pelo Pix misturaipoa@gmail.com.

, com sistema de recompensas, ou pelo Pix misturaipoa@gmail.com. Previsão de encerramento da campanha: 3 de janeiro

Instagram: @misturaipoa

Banho Solidário - ONG Centro Social da Rua

Banho Solidário é ofertado no Centro Histórico de Porto Alegre. Leonardo Tortorelli / Arquivo pessoal

Fortemente atingida pela enchente de maio e voltando a se estruturar, a ONG Centro Social da Rua está organizando a próxima edição do Banho Solidário de Natal, prevista para ocorrer no final de dezembro. A ação busca proporcionar acesso a higiene pessoal às pessoas em situação de rua, com oferta de banho e peças novas de roupa nesse Natal. Este ano, também irá contar com a Lavanderia Solidária, possibilitando a lavagem de roupas sujas.

Para a compra de itens de higiene, toalhas e roupas, a população pode contribuir via Pix ou depósito em conta até o dia 20 de dezembro.

Chave Pix: banhosolidario@gmail.com

Depósito em conta: Banco do Brasil / Agência: 1899-6 / Conta corrente: 59076-2 / ONG Centro Social da Rua

Instagram: @banhosolidariopoa e @centrosocialdaruapoa

ONG Juntos Somos Mais Fortes

A ONG Juntos Somos Mais Fortes, com sede em Canoas, está juntando verba, presentes e alimentos para a festa de Natal a mais de mil crianças da Vila Timbaúva, em Porto Alegre. O objetivo é arrecadar R$ 1,5 mil para o aluguel de brinquedos infláveis e compra de refrigerante, bolo e salgados.

— Essa festa é muito importante porque vai ser para crianças em situação de extrema pobreza. Elas não vai receber nada se não tiver essa festa. Muitas das crianças que foram para a comunidade são de famílias que perderam tudo na enchente — relata o presidente da instituição, Paulo Barbosa, mais conhecido como Fubá.

A ONG também está com uma iniciativa para a compra de bolas de vôlei e futebol para presentear as crianças e adolescentes. Ao doar R$ 12, o valor será destinado a aquisição dos objetos.

Chave Pix: santosdeborbagisele@gmail.com

Prazo para doação: 21 de dezembro

Instagram: @juntos_somosmaisfortespoa

Coletivo De Mãe para Mãe

De Mãe para Mãe está juntando itens para doação a famílias em situação de vulnerabilidade. Coletivo De Mãe para Mãe / Arquivo

O De Mãe para Mãe é um coletivo do bairro Restinga, em Porto Alegre, que busca ajudar mães em situação de vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência e famílias que foram afetadas pela enchente. São cerca de 208 famílias cadastradas, sendo 300 crianças atendidas. Até o momento, só foi possível atender 70.

A campanha de Natal do projeto está arrecadando brinquedos e itens para formar cestas básicas. Também recebe doações de alimentos, roupas e calçados, cobertas e fraldas.

Chave Pix: anjosdabe@gmail.com

Ponto de coleta: Acesso F 785, bairro Restinga

Prazo para doação: 20 de dezembro

Instagram: @coletivodemaeparamae