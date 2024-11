O homem que chegou a ser considerado o "mais tatuado do Brasil" publicou, nas redes sociais, os resultados da terceira sessão a laser para eliminar os desenhos no rosto. Morador de Bagé, na região da Campanha, o fotógrafo Leandro de Souza chegou a ter 95% do corpo coberto por tatuagens e decidiu removê-las após se tornar evangélico.