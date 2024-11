Perita criMIAU ou deleGATA? Os moradores de São Gabriel, na Região Central do Rio Grande do Sul, que procuram atendimento na delegacia do município se deparam com uma agente dócil, de quatro patas e olhos claros. Trata-se da Thai. A felina foi resgatada em maio, durante a enchente, e, recentemente, ganhou uma farda com identificação da Polícia Civil e brasão do estado.