Há 20 anos Rebeca Andrade observava com olhar atento Daiane dos Santos performando o Brasileirinho no solo e o twist carpado. Agora é a medalhista brasileira de ginástica artística que se torna alvo do mirar admirado de uma nova geração. A cada acrobacia executada por ela e pelo time de estrelas que conquistou o Brasil nas Olimpíadas, futuras atletas de um país inteiro repetem o movimento. É inspiração pura.