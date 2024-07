O último dia da 53ª Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul foi marcado pela emoção das 79 candidatas que buscam se tornar representantes máximas da cultura gaúcha no âmbito do tradicionalismo. O concurso, realizado pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), elege as primeiras, segundas e terceiras prendas do Estado nas categorias mirim, juvenil e adulta, formando uma corte de nove integrantes.