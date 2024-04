O novo Peão Farroupilha Matheus da Cunha Goggia Neves, 27 anos, levou pela primeira vez o título principal do Entrevero Cultural de Peões para Santa Maria, na Região Central. Natural de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, Matheus mudou-se para a cidade universitária em 2014. Lá, passou a integrar o DTG Noel Guarani e representou a entidade no concurso.