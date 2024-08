Torta recheada com miniatura de rei e quatro dias letivos na semana: as curiosidades de Paris 

Por trás dos badalados pontos turísticos que atraem milhões de pessoas anualmente, Paris esconde diversas histórias e curiosidades muitas vezes desconhecidas de seus visitantes, como o Dia dos Reis – Galette de Rois, em francês – data em que se come uma torta recheada com a miniatura de um rei. Sede dos Jogos Olímpicos de 2024, a capital francesa também adota um calendário escolar com apenas quatro dias letivos e guarda diversas outras peculiaridades.