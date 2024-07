Dos pratos por 5 euros aos restaurantes Michelin: conheça a gastronomia de Paris

Do foie gras – prato à base de fígado de patos ou gansos – ao escargot. Dos tradicionais croissants aos queijos. A culinária francesa é reconhecida mundialmente por sua excelência. E na capital, Paris, há opções para experimentar todos os pratos, que permitem desde um café da manhã sentado à mesa de um típico bistrô ou cafeteria, a jantares chiques em um dos 500 restaurantes com estrela Michelin – mais alta distinção gastronômica do mundo – espalhados pela cidade.