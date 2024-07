Estudo realizado por cientistas da Universidade de Bristol, na Inglaterra, revelou que cães não apenas detectam o cheiro do estresse humano, como também reagem emocionalmente a ele. Publicado no periódico Scientific Reports, a pesquisa mostra uma profunda conexão evolutiva entre humanos e cães, sugerindo um maior nível de empatia nos cachorros do que a ciência imaginava até então.