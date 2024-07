Vida de Pet Notícia

A frequência do banho canino precisa ser mais espaçada no inverno? Veterinária explica

Profissional destaca que a limpeza não precisa seguir necessariamente a mesma periodicidade do verão. No entanto, é importante observar as particularidades de cada animal. Enquanto alguns podem se adaptar, outros podem ficar incomodados nessa época de baixas temperaturas

27/07/2024 - 08h00min Atualizada em 27/07/2024 - 08h00min