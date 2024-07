O dia 25 de julho é uma data especial para motoristas e viajantes, marcada pela comemoração do Dia de São Cristóvão. No Rio Grande do Sul, todos os anos neste dia ocorrem celebrações que incluem orações, missas e procissões motorizadas. Na ocasião, motoristas pedem proteção e bênçãos para suas jornadas nas estradas gaúchas.