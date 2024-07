Com dias temáticos e mais de cem atrações artísticas, ExpoBento e Fenavinho têm início nesta quinta-feira

Uma cerimônia marcada para as 16h30min desta quinta-feira (11) marca o início da 32ª edição da ExpoBento e da 19ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho), eventos que valorizam a cultura italiana e animam Bento Gonçalves, na Serra, até o dia 21 de julho. Mais de cem atrações artísticas, dias temáticos, exposição com vinícolas gaúchas, ampla variedade gastronômica e uma feira multissetorial dividida por setores marcam a programação dos eventos, que ocorrem concomitantemente nos pavilhões do Fundaparque.