Caminhos para reconstrução criativa do RS é o tema do próximo debate do Painel RBS

A recuperação do Rio Grande do Sul após enfrentar uma tragédia climática exige planejamento e criatividade. A próxima edição da série especial do Painel RBS debaterá os caminhos para uma reconstrução criativa. O encontro será realizado na terça-feira (16), às 14h, e será transmitido ao vivo em GZH, neste link. O ciclo de debates faz parte da frente de ações do “Pra cima, Rio Grande”, criada pelo Grupo RBS com objetivo de dar visibilidade para desafios focados na retomada do Estado.