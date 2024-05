Apesar do movimento que se assemelha ao de um dia de verão, a forte chuva e o frio desta sexta-feira (10) são lembretes de que a alta temporada em Capão da Canoa já passou e estamos em meados de maio. O movimento na cidade, de acordo com a prefeitura, se aproxima ao do Natal, em função da migração de pessoas para o Litoral Norte para escapar da maior tragédia climática que assola o RS – seja por falta de infraestrutura, como água ou luz, seja por terem perdido suas casas.