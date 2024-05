Peças de roupa que tiveram contato com a água da enchente ou foram atingidas pela umidade dos alagamentos podem ser recuperadas – e a baixo custo. A professora Paula Visoná, da graduação em Moda da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), destaca que a melhor forma de limpar os materiais é utilizando sabão de glicerina líquido e água.