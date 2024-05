As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril causaram a morte de ao menos 169 pessoas, segundo dados da Defesa Civil estadual atualizados nesta terça-feira (28) e analisados por GZH. Os óbitos ocorreram em 48 municípios de 10 regiões do Estado. As autoridades ainda não conseguiram identificar 12 mortos na crise climática.