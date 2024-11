“Não podemos precarizar a educação médica. Nós precisamos, cada vez mais, qualificar a educação” diz o presidente do Cremers 

Os desafios enfrentados no ensino da medicina foi tema do segundo debate promovido pelo Zero Hora Talks em parceria com Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul ( Cremers) . O evento que aconteceu terça-feira (12), reuniu o presidente do Cremers, Eduardo Neubarth Trindade; o presidente da Associação Brasileira de Educação Médica (Abem), Sandro Schreiber; e o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari, para discutir as necessidades de qualificação e modernização no ensino de medicina no Estado.