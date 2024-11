Zero Hora Talks e CREMERS discutem o futuro da saúde no Estado 

Você sabia que 43,7% dos gaúchos dependem apenas do SUS? O CREMERS, em parceria com a Zero Hora, promoveu um painel que reuniu especialistas e representantes do setor público e hospitalar para debater os resultados do estudo encomendado pelo CREMERS e propor melhorias na saúde no Rio Grande do Sul. O presidente do CREMERS , Eduardo Trindade, destacou a meta de fortalecer políticas públicas permanentes, com foco em um Sistema Único de Saúde (SUS) mais ágil e acessível.