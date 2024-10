Debate Notícia

Qualificar investimentos e unificar sistemas: Zero Hora Talks debate melhoria das estruturas de saúde no RS

Nove especialistas trocaram experiências e opiniões sobre as soluções para os desafios do setor no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (29). Evento ocorreu em parceria entre ZH e o Cremers

29/10/2024 - 20h20min