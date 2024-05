Em 2017, Lisiane Lemos figurou na lista Under 30 da revista Forbes com os mais jovens e brilhantes empreendedores, em decorrência de suas atividades relacionadas à luta pela equidade no universo corporativo. Por muitos anos, atuou em grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft e Google. Hoje, aos 35 anos, ela é a secretária extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do governo do Rio Grande do Sul. E foi uma das convidadas no 8° Colóquio Internacional de Bioética, Neuroética e Ética em Inteligência Artificial, realizado recentemente na PUCRS. Atualmente, a gaúcha de Pelotas é professora convidada do MBA em Big Data e Analytics na mesma instituição e dá palestras sobre o mercado de tecnologia. Lisiane tem como principais bandeiras o combate ao racismo e ao sexismo, engajada em questões como a inclusão de mulheres e pessoas negras no mercado de trabalho e a falta de espaço para essas pessoas em cargos de liderança.