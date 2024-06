A prefeitura de Igrejinha, no Vale do Paranhana, cancelou o Igrejinha Mix, que seria realizado de 30 de maio a 2 de junho, em decorrência do estrago que a enchente do último mês deixou no município. O evento, que reuniria expositores de vários setores em uma grande feira, seria alusiva aos 60 anos da cidade e 200 anos da imigração alemã no município.