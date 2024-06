Com o Aeroporto Internacional Salgado Filho fechado após inundar durante a enchente que atingiu Porto Alegre, o número de voos diários para sair e entrar no Rio Grande do Sul caiu. Com isso, os preços das passagens aéreas aumentaram. Atualmente, há 113 voos semanais com destino ao Rio Grande do Sul: menos do que Porto Alegre tinha por dia.