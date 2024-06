Apesar dos impactos da chuva, os festejos de Santo Antônio estão confirmados no Santuário Santo Antônio do Pão dos Pobres e na Paróquia Santo Antônio do Partenon, em Porto Alegre. No Pão dos Pobres, a tradicional trezena inicia já nesta sexta-feira (31). Além disso, em ambos os locais o dia festivo do padroeiro, 13 de junho, terá missas festivas e programação especial.