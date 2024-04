A 2ª edição do Festival de Balonismo de Santa Cruz do Sul terá diversas atividades neste domingo (21), último dia do evento que ocorre desde a terça-feira (16), no Parque da Oktoberfest, no município do Vale do Rio Pardo. Entre as atrações de encerramento, haverá shows musicais, exposição de carros clássicos e manobras radicais com caminhão, automóvel e motocicleta, além dos voos em balões.