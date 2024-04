Voar como um passarinho. De longe, essa foi a sensação ao andar na segunda maior tirolesa do mundo. Localizada no município de Feliz, no Vale do Caí, o empreendimento tem extensão de 2,5 quilômetros e a travessia parte de uma altitude de 330 metros, no Morro das Batatas, o equivalente a um prédio de cem andares.