Elas dividem o nome e o curso de psicologia, mas um patrimônio de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,56 bilhões) as separam. Uma mal-entendido movimentou a vida da carioca Livia Voi, 23 anos, nos últimos dias, após ela ser confundida com a herdeira catarinense Livia Voigt, 19 anos, eleita como a bilionária mais jovem do mundo.