Neste mês de março, haverá um evento gratuito em Novo Hamburgo com a participação do neurocientista Miguel Nicolelis. O pesquisador é pioneiro em estudos para desenvolver tecnologias voltadas à interação cérebro-máquina. A palestra do médico será a atração de encerramento do Fórum de Inteligência Artificial, promovido pela Universidade Feevale.