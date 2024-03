A comemoração de Páscoa em 2024 não ficará restrita ao dia 31 de março em municípios do Rio Grande do Sul. Ivoti, no Vale do Sinos, Nova Petrópolis, Gramado e Canela, na Serra, são alguns dos locais onde a celebração foi planejada para ocorrer antes e depois da data. Os municípios investiram na decoração das ruas e praças, organizaram atividades temáticas e têm programação religiosa da Páscoa.