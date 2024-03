Quem foi às compras na última semana já deve ter percebido o clima no comércio. Com ovos de chocolate pendurados, decoração e algumas promoções, os locais avisam qual feriado se aproxima. Neste ano, o Domingo de Páscoa cairá no dia 31 de março e alguns municípios do Rio Grande do Sul já estão preparados para a chegada do coelhinho.