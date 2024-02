Os dados do saneamento básico no Censo Demográfico 2022 colocam Presidente Lucena, no Vale do Sinos, entre os municípios com os melhores resultados do país. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (23). O Rio Grande do Sul, porém, também detém destaques negativos: dois municípios gaúchos entre as 20 cidades brasileiras com os piores índices de tratamento de esgoto — São Pedro das Missões e Santo Antônio do Planalto.