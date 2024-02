Com 15 pessoas isoladas por suspeita de cólera – doença intestinal e de fácil transmissão, cujo principal sintoma é a diarreia –, um cruzeiro norueguês foi proibido de atracar no cais de Port Louis, capital das Ilhas Maurício, no Oceano Índico. O navio estava programado para ancorar na região, mas foi impedido por autoridades locais que alegaram “risco de saúde”. Três mil pessoas estão a bordo do navio.