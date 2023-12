O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feira (22), o recorte da identificação étnico-racial da população, por sexo e idade, do Censo Demográfico de 2022, revelando que Morrinhos do Sul, no litoral norte do Rio Grande do Sul, possui a maior proporção de pessoas autodeclaradas brancas em todo o Brasil. Dos 3.071 habitantes, apenas 79 se identificaram como não brancos, resultando em um índice de 97,4% de pessoas brancas no município. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.