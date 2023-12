Ainda dá tempo de tentar a sorte e começar o ano que se aproxima com a conta bancária recheada com R$ 570 milhões. Este é o prêmio estimado da Mega da Virada, que será sorteada em São Paulo, às 20h deste domingo (31) - será possível acompanhar o sorteio no Youtube da Caixa Econômica Federal e no site de GZH. A manhã do último dia de 2023 registrou movimento constante nas casas lotéricas de Porto Alegre, que, excepcionalmente, podem abrir em razão da demanda de atendimento gerada pelas apostas.