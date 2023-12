A Mega da Virada deste ano, segundo a Caixa Econômica Federal, pagará um prêmio estimado em R$ 570 milhões. Trata-se do maior da história, e cerca de 5% superior ao montante do ano passado, que foi de R$ 541,9 milhões. Esse valor será destinado ao apostador que acertas as seis dezenas ou será dividido entre aqueles que acertarem os seis números.