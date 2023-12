A contagem regressiva para o sorteio mais aguardado do ano começou. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.669 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (16), resultando na terceira acumulação consecutiva do concurso. O valor também subiu porque o próximo concurso, 2.670, que coincidirá com a Mega-Sena da Virada, terá final 0.