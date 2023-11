O Complexo Cultural do Porto Seco recebe neste domingo, a partir das 15h, a grande final do concurso que vai eleger a Corte do Carnaval 2024 de Porto Alegre. No total, 18 candidatas concorrem ao título máximo de Rainha — eram 20, mas as representantes das escolas Vila Mapa e Império dos Herdeiros saíram da disputa. O atual Rei Momo da Capital, Pablo Gawlinski (mais conhecido como Japa), será reconduzido ao cargo.