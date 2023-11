"Passei cera na sala", "pela manhã ventania", "fiz almoço", "coloquei panos de prato na máquina", "organizei a casa", "faltou água", "limpeza no pátio das galinhas", "descasquei goiabas e fervi (chimia)", "somar cadernos padaria e armazém", "recolher as laranjas caídas", "fui na padaria pela manhã (pão, queijo e presunto)", "olhei programas na TV", "limpei fogão", "visita para a vizinha", "dia nublado, o sol não apareceu", "Chico ligou 9h46min", "lâmpada da varanda (trocar)", "recolhi roupas e passei", "na fruteira: ovos, tomate, cebola", "hoje mais uma galinha que se foi", "pela manhã coloquei os canarinhos no sol", "hoje não foi recolhido o lixo", "apanhar cacho de banana perto da cerca", "na farmácia verifiquei a pressão: 15x9 (com Rafael)", "à tarde descanso", "fiz bolo de fubá", "Mathilde veio trazer-me um presente", "levantei às 9h", "colhi bergamotas", "obrigada, Senhor, por mais este dia, amém".