Na Alemanha, cerimônia reuniu políticos e religiosos na igreja onde Lutero difundiu suas “95 teses”, em Wittenberg John MACDOUGALL / AFP

Com o objetivo de promover reflexões sobre os impactos sociais, políticos, jurídicos e culturais da Reforma Protestante – que em 2017 completa 500 anos – para o mundo contemporâneo, diversas autoridades, religiosos e pesquisadores brasileiros e alemães vão se reunir em um simpósio internacional em Porto Alegre. Secularização, política e os desdobramentos da reforma promovida por Martinho Lutero estarão entre os temas das discussões entre segunda e quinta-feira.

Promovido pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA), inaugurado em abril em uma parceria entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e pelo Consulado-Geral da Alemanha na Capital, o evento será realizado no prédio 50 da PUCRS, com entrada franca.

Garantiram presença no simpósio Reforma & Modernidade: História e Presente – O Significado de Lutero para a América Latina Moderna o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, e o cônsul-geral da Alemanha, Stefan Traumann; o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, além dos reitores da UFRGS, Rui Oppermann, e da PUCRS, Evilázio Borges Teixeira. O governador do Estado, José Ivo Sartori, ainda não é presença confirmada.

– Não resta dúvida de que o movimento teológico-eclesiástico da Reforma Luterana teve enorme impacto sobre a sociedade de então e a história posterior – salienta Roberto Hofmeister Pich, professor de Filosofia e Teologia da PUCRS.

Entre as palestras, uma questiona se, passados 500 anos, seria necessária uma nova reforma. Muitas das atividades serão ministradas por estudiosos alemães, com tradução simultânea para o português. A cerimônia de abertura ocorre na segunda-feira, às 9h. Não é necessário se inscrever previamente para participar do simpósio, mas interessados em obter um certificado digital de participação devem preencher um breve cadastro com antecedência.

Como participar

- Simpósio Reforma & Modernidade: História e Presente – O Significado de Lutero para a América Latina Moderna

- De segunda a quinta-feira (6 a 9 de novembro)

-Será realizado no Prédio 50 da PUCRS (Avenida Ipiranga, 6.681, em Porto Alegre)

- O evento tem entrada franca e não há necessidade de inscrição

- Participantes que tenham interesse em um certificado digital devem registrar mais de 75% de presença e fazer cadastro pelo link zhora.co/reformasimposio