Kyle e Jessica Frankenstein ganharam um presentinho extra, além dos doces no dia de Halloween . Com quatro dias de atraso e depois de 14 horas de trabalho de parto, Jessica deu à luz Oskar Gary Frankenstein em um hospital da Flórida, nos Estados Unidos.

A avó do garoto disse à emissora local WKMG que a família está muito animada e que Oskar é o primeiro bebê da família a nascer no Halloween. No entanto, a coincidência não para por aí. Ela tem uma filha cujo aniversário é no mesmo dia da autora de Frankenstein, Mary Shelley.