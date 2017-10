Momento inesquecível para senhoras que realizaram o sonho de ter uma festa de 15 anos Anderson Fetter / Agência RBS

Casa cheia, mesas decoradas com flores, velas e porta-retratos, palco montado para receber a banda e público à espera das grandes protagonistas da festa. Enquanto isso, nos bastidores, Cesarina Ribeiro Paim é uma das 48 debutantes que aguardam pelo tão esperado momento de pisar no salão e dançar a valsa. Vestida como uma princesa, com um longo de cetim nas cores azul e branco, bordado com pérola, e uma coroa nos cabelos, ela está pronta para viver o seu grande sonho e é rápida na resposta ao ser questionada sobre a sua idade:

— Hoje, tenho 15 anos! — diz, radiante, a aposentada do bairro Tristeza, em Porto Alegre, que, na verdade, tem 74 anos.

Assim como ela, outras 47 idosas participaram do baile de debutantes da terceira idade realizado nesta sexta-feira (27), no Clube dos Namorados, na Capital, pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (ANAPPS), que ofereceu às senhoras associadas uma grande festa, com tudo que qualquer menina de 15 anos sonha: traje de gala, cabelo, maquiagem, fotos, além de um mês inteiro com uma intensa programação de eventos, como aulas de etiqueta e passeio de barco. Tudo sem nenhum custo para as debutantes.

— Toda menina sonha com uma festa assim, mas eu não pude ter porque minha família não tinha condições financeiras. É uma emoção enorme viver tudo isso a essa altura da minha vida — disse Cesarina, muito aplaudida pela mãe, dona Antoninha, 86 anos, e por um tio, de 97 anos, que foram às lágrimas quando ela pisou na pista.

Cesarina estava uma princesa e entrou no salão acompanhada por integrante da Guarda Municipal Anderson Fetter / Agência RBS

A mesma emoção acometeu Terezinha Salete Rodrigues da Silva, 68 anos, do Jardim Leopoldina. Vaidosa e frequentadora assídua de bailes, enquanto se arrumava, pedia para a maquiadora caprichar nos cílios e no delineador nos olhos:

— Tem que caprichar! Não tenho nem uma foto dos meus 15 anos para saber como eu era naquela época, quem dirá ter tido uma festa assim.

Terezinha caprichou na produção para viver experiência única Anderson Fetter / Agência RBS

Mãe de sete filhos — cinco deles entre os convidados — e avó de nada menos do que 22 netos, Elaine Ornelas da Silva, 66 anos, do Partenon, era das mais animadas da tarde.

— Não pude dar festa de 15 anos para nenhuma das meninas, assim como eu não tive na juventude. Eles estão realizando esse sonho junto comigo, a festa é deles também — disse ela, que ainda gabava-se do seu talento na dança:

— Sei dançar tudo, até funk! A valsa vai ser fácil.

Elaine aguardava a valsa com tranquilidade: "Danço até funk, vai ser fácil!" anderson fetter / Agência RBS

Toque de miss

Ex-miss Brasil Deise Nunes apresentou o baile Anderson Fetter / Agência RBS

A apresentação do baile ficou a cargo da ex-Miss Brasil Deise Nunes, que dá aulas de passarela para as senhorinhas da ANNAPS, uma dose extra de glamour para a festa:

— Jamais imaginei tanta vitalidade e energia quanto essas senhoras têm. Eu aprendo muito com elas e cada sorriso que recebo em troca é inestimável. É um privilégio conviver com essa turma e fazer parte do sonho delas.

Quem também tornou o sonho das idosas mais completo foram os integrantes da Guarda Municipal de Porto Alegre, que dançaram a valsa com as "meninas". Além disso, alguns deles acompanharam as debutantes que não tinham par na entrada no salão.

— É o segundo ano que participo, e sempre nos toca muito ver a emoção dessas senhoras. De certa forma, também estamos cumprindo nossa missão, que é cuidar e proteger, especialmente, esse público — afirmou Juliano Padilha, 39 anos, há sete na Guarda.

A trilha sonora para a entrada de cada debutante, escolhida por elas, foi um show à parte: no repertório, Beatles, Jovem Guarda, Roberto Carlos, Frank Sinatra, Elton John e tantos outros ícones atemporais.

Juliano fez a alegria das vovós Anderson Fetter / Agência RBS

Qualidade de vida e autoestima elevada

Segundo Sandra Ramalho, idealizadora do baile de debutantes e diretora social da ANAPPS, o evento está na terceira edição e leva cerca de dois meses para ser produzido.

— Não temos nenhuma verba de fora, é tudo por nossa conta. Viemos arrumar o salão ontem de madrugada, depois que o último baile acabou. Dá trabalho, cansa, mas a felicidade delas não tem preço que pague, recompensa tudo — argumenta Sandra.

Para a presidente da ANNAPS, Maria Eunice Ribas, a atenção dedicada às idosas se reflete em qualidade de vida:

— Ninguém se preocupa com os sonhos dessas pessoas, por isso, queremos realizar os sonhos delas. Isso eleva a autoestima e humaniza as histórias de vida de cada uma. Queremos que elas vivam cada vez mais e melhor.

Ansiedade antes de entrar no salão Anderson Fetter / Agência RBS